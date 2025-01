Ilfattoquotidiano.it - Ministri Ue in visita ad Al Jolani in Siria: ma per la tedesca Baerbock niente stretta di mano perché donna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono arrivati a Damasco per incontrare il nuovo leaderno Ahmed al-Sharaa (conosciuto anche come al-), nelladi più alto livello da parte di esponenti di Paesi occidentali da quando Assad è stato deposto l’8 dicembre. A rappresentare i 27 Paesi Ue e le istituzioni comunitarie sono state laAnnalenae il suo omologo francese Jean-Noel Barrot, esponenti dei due Paesi europei forse con i maggiori legami, per tradizione storica e presenza di rifugiatini, con il Paese mediorientale. Ma se il capo dei ribelli ha salutato con unadiil ministro Barrot, non ha riservato la stessa accoglienza all’omologa. Per lei solo un cenno del capo ediin quanto. Un gesto che ha scatenato molte polemiche.Le polemiche per la mancatadi– Come sottolineato dai media tedeschi, in quanto islamista, al-generalmente non stringe laalle donne.