Thesocialpost.it - L’annuncio di Meta sugli smartphone, dal 1° gennaio 2025 whatsapp non funzionerà più su alcuni modelli: ecco quali

Leggi su Thesocialpost.it

A partire dal 1°, l’applicazionesmetterà di funzionare su 19di. Si tratta di dispositivi datati, immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013, suiha deciso di non continuare a investire, considerando che non sono più compatibili con le ultime versioni di. I marchi coinvolti in questo blocco includono HTC, Motorola, LG, Samsung e Sony.Leggi anche: ChatGpt arriva su: come usarla (gratis) e cosa ci si può fareLa principale caratteristica che accomuna questiè che non supportano Android 5.0, il che li rende incompatibili con le nuove funzionalità dell’app, tra cui l’integrazione con la IA (intelligenza artificiale). Di conseguenza, a partire dal 1°, non sarà più possibile utilizzaresu questi dispositivi.