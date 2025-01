Inter-news.it - Inter-Milan vale per la vendetta! La sconfitta di settembre indigesta

L’affronterà ilnella finale di Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi può sfruttare il derby-bis per vendicare l’ultimadicontro Paulo Fonseca. BRUTTI RICORDI – Simone Inzaghi ha perso pochi derby dio, ma veramente pochi. Spesso però sono rimasti indigesti, per il modo e i momenti in cui sono arrivati tali risultati. Dalla rimonta firmata Stefano Pioli all’ultimo spiacevole ricordo con Paulo Fonseca. Il portoghese sorprese Inzaghi con un 4-4-2 a trazione anteriore guidato dalla coppia Alvaro Morata-Tammy Abraham. Il pressing asfissiante rossonero e un secondo tempo disastroso nerazzurro hanno portato al 2-1 finale.questo lunedì in finale di Supercoppa Italiana sarà una rivincita, impossibile da sbagliare!, il pericolo dal passato!SCONTRO – Inzaghi avrà di fronte Sergio Conceicao, suo ex compagno alla Lazio.