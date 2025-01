Inter-news.it - Il segreto dell’Inter è la zona… Inzaghi: affiora un dato super – TS

Da zona Cesarini a zona, ossia quel frangente di gioco in cui l’Inter azzanna gli avversari e vince le partite. Spunta unesaltante.– Se la zona Cesarini faceva riferimento agli ultimi minuti di partita, la zona Simone, invece, fa riferimento ad un frangente di gioco nevralgico: ossia quello che va dal primo al quindicesimo minuto del secondo tempo. Proprio in quel lasso di tempo, l’Inter azzanna gli avversari, cambia marcia e vince le partite. Spunta, infatti, unimpressionante a tal proposito: la Beneamata ha realizzato 15 delle 56 marcature stagionali proprio nei primi quindici minuti di ripresa. Le ultime due marcature, in ordine cronologico, quelle di Denzel Dumfries, arrivate rispettivamente al quarto minuto e al quindicesimo di Inter-Atalanta, semifinale dicoppa italiana.