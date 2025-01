Ilrestodelcarlino.it - Il libro Il dialetto è da leggere ed ascoltare

Nel suo ’Amfiparnaso’, la ‘commedia harmonica’ che compose attorno al 1597, Orazio Vecchi introdusse una novità: fece cantare alcuni suoi personaggi nelle lingue locali, inveneziano Pantalone, il bolognese il dottor Graziano, e in uno spagnolo bizzarro il capitano Cardone. "E proprio Orazio Vecchi creò un personaggio, Francatrippa, che era un esempio di commistioni linguistiche originalmente evidenti. Geniale", fa notare Gian Carlo Montanari, scrittore e poeta dialettale modenese, che insieme a Lucio Diegoli, pianista e docente originario di Finale, ha composto le canzoni – in vernacolo geminiano – raccolte in un bel volume con cd allegato, ’Al teimp al pasa come un curidor’, pubblicato nella collana Il Fiorino delle edizioni Sigem, con il sostegno della banca Sanfelice 1893. "Undae da– spiega il maestro Diegoli –, come un viaggio nel cuore della nostra cultura locale attraverso dieci canzoni dialettali che abbiamo unito a due brani in italiano, dedicati a due mostri sacri dello sport, Fausto Coppi e Dorando Pietri".