Quotidiano.net - Hamas diffonde video dell’ostaggio Liri Albag, soldatessa di 19 anni rapita il 7 ottobre

Roma, 4 gennaio 2025 –ha diffuso unche mostra ancora in vita l'ostaggio, 19. Il filmato, della durata di tre minuti e mezzo, non è datato, anche se la ragazzaq afferma di essere detenuta da oltre 450 giorni, un particolare che indicherebbe che è stato girato di recente.di sorveglianza di stanza alla postazione di Nahal Oz, è statainsieme ad altre sei persone dai miliziani palestinesi il 7del 2023. Una è stata salvata e un'altra è stata recuperata morta dopo essere stata uccisa durante la prigionia. Gli altri cinque -, Karina Ariev, Agam Berger, Naama Levy e Daniella Gilboa - sono ancora ostaggi. Non è la prima volta chesimili di israeliani tenuti in ostaggio.ha diffuso unche mostra l'ostaggio, 19, ancora in vita.