Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: NumeroFUT – Quattro su Rush

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo: Numero FUT da fare in Rush uscito in data 4 gennaio 2024. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!Nuovoevento RushScendi in campo per l’evento Rush flash– Quattro! Gioca e completa gli obiettivi in Rush per ottenere pacchetti premio. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x 83+ x10 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SPInizio 4 gennaio – Scadenza: 11 gennaio Giocane 1Gioca 1 partita dell’evento Rush flash:– Quattro dalle 18:00 GMT del 4 gennaio 2025 alle 18:00 GMT dell’11 gennaio 2025.Premio: 1x Jumbo Premium Gold Pack Non scambiab.