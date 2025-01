Anteprima24.it - Emergenza tetracloroetilene, la Cgil chiede una unità di crisi

Tempo di lettura: 5 minutiUnadiper’da(TCE) nella areale della Bassa valle del Sabato – Alto Irno. E’ quanto chiedono la segreteriaAvellino, Italia D’Acierno e Carmine De Maio – responsabile area Solofra/Montoro in una lettera aperta ai sindaci di Montoro, Salvatore Carratù, di Solofra, Nicola Moretti e di Serino, Vito Pelosi.Gentilissimi Sindaci,la recente nuovada TCE insorta nei territori ascrivibili ai comuni di Serino – Solofra – Montoro, con particolare riferimento ai dati analitici sulle analisi prodotte dall’ARPAC e dall’Università Federico II nel dicembre 2024, in conseguenza dei prelievi effettuati nel comune di Montoro, evidenzia come questo annoso problema, le cui prime avvisaglie si sono avute nel 2008, con una fase emergenziale già nel 2014, risulta, di fatto, irrisolto.