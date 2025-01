Anteprima24.it - Dopo un Natale ricco di eventi, a Montemiletto “Arriva la Befana”

Tempo di lettura: < 1 minutoundiche ha animato la comunità di, dal “Villaggio di Santa Claus”, con un’ampia varietà di attrazioni per i bambini, a suggesitvi concerti alla magia della Natività, con la quarta edizione del Presepe Vivente nel centro storico di Montaperto, è tutto pronto per aspettare l’arrivo della. Tuttipatrocinati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Minichiello che dà appuntamento al 6 Gennaio presso la Sala Impero, dove a partire dalle ore 18:00 “la” con spettacolo e dolci per tutti i bambini. L’evento dell’Epifania, sempre a cura dell’Amministrazione comunale, è promosso in collaborazione con il Forum delle donne. L'articoloundi, ala” proviene da Anteprima24.