Cronocaserana, le foto e la classifica della corsa

Quarrata (Pistoia), 4 gennaio 2025 – In una giornata di sole ma fredda si è disputata nella località di Caserana, frazione del comune di Quarrata, l’edizione numero 26, gara a cronometro individuale e organizzata dal Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico con la collaborazioneLega atletica leggera Uisp di Pistoia, sulla distanza di 5 chilometri. LAAl via 164 concorrenti di varie categorie. La vittoria assoluta è andata a Leonardo Mazzoni (Atletica Calenzano) a pari tempo con Mohammed El Quardy (La Medicea Poggio a Caiano) con il tempo finale per entrambi di 16’02’’, al terzo posto giungono con un distacco di 33’’ Jilali Jamali (Alpi Apuane) e Samuel Oskar Cassi (Atletica Calenzano), quinto Fabio Marinelli (La Medicea Poggio a Caiano).