Nerdpool.it - Cancellata la seconda stagione di The Franchise

Leggi su Nerdpool.it

Thechiuderà la sua parodia del genere dei supereroi e di Hollywood con la prima, dato che l’HBO non procederà con una. HBO ha rilasciato una dichiarazione a Deadline confermando la notizia, ma mentre le stagioni future non si faranno, l’emittente televisiva americana ha espresso la sua gratitudine per il meraviglioso cast e non vede l’ora di “collaborare con tutti loro in futuro”. Potete leggere la dichiarazione completa di seguito.Un portavoce della HBO ha detto a Deadline: “Siamo così grati di aver avuto l’opportunità di lavorare con il team di grande talento dietro The, in particolare Sam Mendes, Jon Brown, Armando Iannucci e questo esilarante gruppo di attori. Anche se non andremo avanti con un’altra, non vediamo l’ora di collaborare con tutti loro in futuro“.