C3 – Combating Cyber Crime | prevenzione e contrasto dei crimini informatici

L’impegno della Polizia di Stato nel report 2024 del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale per la ToscanaLa Polizia Postale ha affrontato molteplici sfide nel 2024, dimostrando un impegno costante nella tutela dei cittadini, delle istituzioni e del tessuto economico-produttivo contro i. Attraverso un’articolata rete di uffici e centri operativi, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha posto un focus su quattro aree principali:Tutela delle persone, con particolare attenzione ai minori e ai reati online.Protezione del patrimonio economico e finanziario contro frodi e truffe informatiche.alterrorismo e monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione.Difesa delle infrastrutture critiche informatizzate, essenziali per il Sistema Paese.