Basket Eurolega | il Panathinaikos non fa sconti Virtus Bologna ko ad Atene

, 3 gennaio 2025 – La grinta ed il carattere dellaSegafredonon bastano alla Oaka Arena per avere la meglio sui campioni in carica dell’che rispondono al nome di. In quel dila truppa di Ivanovic si arrende per 111-90. Un risultato severo che ha visto i felsinei, privi di Shengelia e Zizic, lottare per poco più di trentacinque minuti guidati dal miglior Will Clyburn della stagione (25 con 5 assist smazzati). Chi pensava ad un match dal pronostico scontato fin dalla palla a due verrà subito smentito. L’ala ex Cska Mosca è il trascinatore delle Vu nere firmando cinque punti (5-7 al 4’). I padroni di casa replicano con Yurtseven e allungano con la prima tripla di serata di Kendrick Nunn (top scorer con 27 finali insieme al centro turco sopracitato) dopo pochi istanti di gioco (16-10).