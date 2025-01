Lanazione.it - Baldini: "Grandi carenze. La riforma delle tre Asl deve essere archiviata"

La denuncia del Fials e del suo segretario Daniele Soddu circa le condizioni di grave carenza di personale in cui si è trovato l’ospedale Versilia anche in questo periodo di feste natalizie dimostra, a differenza di quanto vanno raccontando il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la maggioranza che governa a Firenze con la consueta fantasia, che la sanità continua a riscontrare tutte le problematiche che ho avuto modo di evidenziare in Consiglio regionale a più riprese, comprovato dalle stesse relazioni della Corte dei Conti che anche nel corso del giudizio di parifica si è pronunciata con seria preoccupazione sulla tenuta futura di questo settore che rappresenta circa l’80% del bilancio regionale". A parlare così è il consigliere regionale della Lega, Masimiliano. "La legge regionale che hato la sanità nel 2015 con la costituzionetreAsl dimostra ogni giorno il suo fallimento con un allontanamento dei servizi dalle comunità e dai cittadini che è denunciato da tutti ogni giorno, sindacati, medici, infermieri, oss, ed è quindi necessario, come vado dicendo da tempo – prosegue il consigliere del Carroccio – mettere mano ad un nuovo movimento popolare che spinga nell’approntare il rilancio di una grandedel sistema sanitario regionale della Toscana che mostra i suoi limiti eriscritto e rivisto nella direzione di una maggiore vicinanza ai territori.