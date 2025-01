Ilgiorno.it - Albino, pedone investito da un’auto: il conducente non si ferma e si dà alla fuga

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 5 gennaio 2025 –da una macchina il cuiè scappato senzarsi a prestare soccorso. Vittima, questa sera intorno alle 21 adun uomo di 58 anni residente a Bergamo. L’uomo stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali quando, senza frenare, lo ha centrato in pieno sulla corsia di destra per poi allontanarsi immediatamente. Ilè stato trascinato per qualche metro cadendo poi all’altezza dell’incrocio tra via Lunga e via Ponte Luio. I soccorsi È stato subito dato l’rme al 118, sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. Dopo i primi, immediati soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una ferita lacero-contusa al lobo frontale che gli ha causato un’importante perdita di sangue, non ha tuttavia perso conoscenza e non è fortunatamente in pericolo di vita.