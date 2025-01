Anteprima24.it - Aggredirono il sindaco, Daspo del Questore a due 18enni

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Caserta Andrea Grassi ha emesso dueurbani nei confronti deiche nello scorso mese di novembreildi Succivo, Salvatore Papa, usando uno spray urticante al peperoncino. Papa era intervenuto per fermare i due adolescenti, entrambi stranieri, mentre facevano esplodere alcuni petardi all’interno di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, creando panico tra i passanti; i due ragazzi, uno dei quali minore all’epoca dei fatti, reagirono inveendo contro ile aggredendolo. Poco dopo furono bloccati e denunciati dai carabinieri della stazione di Sant’Arpino, che hanno poi informato la Questura di Caserta. È così partita l’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, che ha consentito aldi emettere iper i due giovani, che per i prossimi due anni non potranno più stazionare nei pressi degli esercizi pubblici presenti nella zona centrale del comune di Succivo.