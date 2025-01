Golssip.it - Wanda Nara vs Icardi: “Non paga gli alimenti. E non mi fanno parlare con le mie figlie. Esiste una giustizia?”

Un nuovo messaggio diche sembra riferirsi a Mauroe alla loro separazione dopo diversi tradimenti e momenti no. La show-girl argentina, continua la sua battaglia sui social, contro l'ormai ex (secondo) marito e ha pubblicato nelle ultime ore un messaggio che fa pensare al mancatomento deglidelledel giocatore. Dal loro matrimonio sono nate due bambine, Francesca e Isabela, ma la conduttrice argentina aveva già tre figli, nati dalla relazione con Maxi Lopez. Nel suo post elenca le colpe dell'ex marito dimostrando tutta la sua delusione: "Con le bimbe no", scrive. E aggiunge: "Tagliare le attività sociali di cinque minori, smettere dire la scuola, nonre gli, farle vivere con una donna che non è la loro mamma e che mi ha proibito dicon le miea Natale e ogni giorno.