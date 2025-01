Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 09:45

DEL 3 GENNAIO ORE 09.35 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEÈ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO TRA CHIUSI E FABRO DIREZIONE. LE CORSIE SONO DI NUOVO TUTTE PERCORRIBILI E LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO.ANDIAMO ALLORA SULLA A24TERAMO, SUL TRATTO URBANO ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE AÈ ANCORA ATTIVO, E LO SARÀ SINO AL 6 GENNAIO, IL PIANO TRASPORTI NATALIZIO CON 3 LINEE BUS GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO; SI TRATTA DELLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100, IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 21. MA PER TUTTI I DETTAGLI POTETE VISITARE IL NOSTRO SITO O LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.