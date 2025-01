Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: triste gesto di Gianmarco prima della scelta di Martina De Ioannon

Le nuove puntate di, in onda dal 7 gennaio 2025 dopo la lunga pausa natalizia, promettono grandi colpi di scena. Tra i protagonisti del mese, spiccanoDeSteri, il cui percorso sarà caratterizzato da momenti di alta tensione e svolte inaspettate. A loro si aggiungono le vicende di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, che contribuiranno a rendere imperdibili gli appuntamenti del dating show di Canale 5.: dubbi e tensioni in studioIl rapporto traDeSteri è sempre più burrascoso. Secondo le anticipazioni, la tronista esprimerà forti perplessità sul comportamento del corteggiatore, descrivendolo come freddo e distaccato nonostante il bacio passionale che si sono scambiati in esterna. Questo, che sembrava segnare una svolta nella loro conoscenza, non è stato sufficiente a fugare i dubbi dell’ex di Temptation Island.