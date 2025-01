Lanazione.it - Ubriaco aggredisce due infermieri: arrestato

Nuovo anno, vecchie criticità. La prima aggressione del 2025 ai danni del personale sanitario nella notte di Capodanno a Pisa, all’ospedale di Cisanello, nella stessa città dove il 21 aprile 2023 la dottoressa Barbara Capovani fu uccisa da un ex paziente davanti al reparto di Psichiatria dell’ospedale Santa Chiara. Nel mirino, questa volta, duee una guardia giurata, aggrediti da un uomo di 40 anni in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol durante i festeggiamenti di inizio anno. L’uomo, che si trovava al pronto soccorso di Cisanello, avrebbe spintonato un’infermiera per poi inveire contro un collega e una guardia giurata. Gli operatori sanitari non hanno riportato ferite, ma solo un grande spavento. In forte agitazione, l’aggressore è stato bloccato dai carabinieri egrazie alla nuova norma del codice penale introdotta per tutelare il personale sanitario, spesso vittima di episodi di violenza.