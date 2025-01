Ilgiorno.it - Trattative sulla cessione della rete gas ad A2a: rinviato il chiarimento

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora un nulla di fatto per la vicenda dei chiarimenti sulleper lada parte del Comunegas ad A2a. Un’operazione che portò nelle casse comunali circa 4 milioni, perdendo però la rendita del servizio intorno a 480mila euro l’anno. A nulla è poi servita l’insistenza da parte del nuovo esecutivo politico di centrodestra circa la richiesta di rendere pubblici i contenuti dei verbali, tenuti secretati dall’ex sindaco Roberto Maviglia: "Non ero obbligato a redigerli", aveva così dichiarato. All’epoca dei fatti nel 2020, la vendita era stata contestata da più di un consiglieremaggioranza. L’argomento fu a lungo dibattuto e aveva portato il consigliere del Pd Marco Canali ad abbandonare la maggioranza per approdare al gruppo misto, mentre l’opposizione presentava una mozione di sfiducia al sindaco.