Ilnapolista.it - Sudakov è il prescelto a centrocampo in caso di partenza di Raspadori a gennaio (Tmw)

Il Napoli si muove sul mercato in modo molto attento in queste prime fasi: Conte ha chiaramente dichiarato che le sue intenzioni sono quelle di mantenere la rosa identica dal punto di vista almeno numerico, consentendo così di avere ancora ritmi alti in allenamento e poter continuare con un gruppo folto. La redazione di Tuttomercatoweb oggi ha fatto il punto non soltanto sulla questione difensore ma anche sull’ipotesi dell’arrivo di un centrocampista – in questoil già cercatodello Shakhtar – neldidio di Folorunsho.Il Napoli cerca una mezz’ala, tentativo per(Tmw)Di seguito quanto si legge sul noto portale:“Non solo il difensore centrale, vera e propria priorità di questo mercato. Nella testa del Napoli c’è anche l’idea di acquistare una mezzala offensiva, a maggior ragione se dovesse partire Giacomo