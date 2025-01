Ilveggente.it - St. Etienne-Reims, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

St.è una partita valida per la sedicesima giornata di1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili.Iniziare il nuovo anno con una vittoria, e magari con un colpo importante per la classifica, è realmente il sogno di ogni allenatore. E la1, che riapre i battenti nel weekend, ha in serbo diversi match che si potrebbero anche rivelare decisivi. Sì, con l’avvento del 2025 ormai si scollina e i punti in palio cominciano ad avere un peso specifico diverso.St.1:(Lapresse) – Ilveggente.itE una delle partite più delicate della sedicesima giornata è senza dubbio quella tra St.. I padroni di casa, sedicesimo in classifica e che quindi, al momento, andrebbero a lottare per la permanenza tramite lo spareggio, cercano una vittoria che avrebbe un profumo bellissimo, proprio come quelli che ci hanno inebriato durante queste feste.