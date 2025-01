Ilgiorno.it - Soresina la più inquinata di tutta la regione: "Colpa degli allevamenti"

Leggi su Ilgiorno.it

, la città piùdella Lombardia. Lo dice il rapporto di Legambiente, che punta il dito sulla città cremonese che quest’anno, nonostante il record di giorni piovosi, ha fatto registrare ben 75 giorni di Pm10 oltre la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo (Crema ne registrati 55). "Prendo atto di quanto riportato nel comunicato di Legambiente – commenta il sindaco Alessandro Tirloni – per quanto riguarda i rilevamenti della qualità dell’aria. La mia naturale prudenza però mi suggerisce di valutare la situazione prima di potermi esprimere sulle cause di questi dati. Sicuramente sarà importante il confronto con Arpa che cercherò nel più breve tempo possibile". Il sindaco preferisce non sbilanciarsi, appare chiaro che il problema potrebbe derivare dalla posizione della centralina, sistemata su un crocevia estremamente trafficato da dove passano tutti i mezzi pesanti che portano le loro merci da una parte all’altra della città.