Ilfattoquotidiano.it - Sesso e sangue, Avetrana e gli altri gialli: il crimine paga, la cronaca nera è la passione indiscutibile delle tv. E la mafia? Scompare

Bum, non c’è più: sparita di colpo, vaporizzata. Che fine ha fatto la camorra? E la? E la ‘ndrangheta? Fortuna che i malacarne sembrano attualmente in ferie, impegnati altrove e vattelappesca dove. La criminalità organizzata non uccide come una volta e gli effetti quotidiani del, come il pizzo, si stanno trasformando (che bellezza!) quasi in oneri urbanistici, antipatiche ma necessarie tasse dare per via di tutti quei vuoti di memoria che trasformano per esempio le ex efferate ‘ndrine in robuste compagnie assicuratrici: chi si abbona sa che avrà il negozio, l’azienda, la casa tutelati.L’Italia è infatti impressionata da ben altro. Per esempio: chi ha ucciso Pierinanelli il 3 ottobre scorso? È stato Louis Dassilva, il boyfriend di Manuela Bianchi, la nuora della povera Pierina, 78enne di Rimini? Vero? Possibile? Si faceva delnel condominio di via del Ciclamino, il luogo del delitto? Il, fuoco che ha arso ogni prudenza e ha levato fiamme alte persino lungo le scale della palazzina.