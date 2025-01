Romadailynews.it - Roma, torna “Amici Fragili”: raccolta solidale per i senza dimora

Iniziativa promossa dai tassisti di “Tutti Taxi per Amore” per offrire sostegno durante l’inverno., 3 gennaio 2025 – Anche quest’anno prende il via l’iniziativa”, promossa dall’associazione di volontariato “Tutti Taxi per Amore” con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute diCapitale e il supporto di 12 Municipi della città.L’obiettivo è raccogliere coperte, sacchi a pelo, abiti invernali e alimenti non deperibili da destinare alle associazioni che assistono le persone.L’assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questi gesti collettivi di solidarietà non solo forniscono un aiuto concreto, ma sensibilizzano la comunità sulla cura delle persone piùe promuovono una cultura di inclusione e responsabilità condivisa.