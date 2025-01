Iltempo.it - Rivincita e colpaccio di Tony Effe: incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa

Dal pasticcio delne dine è uscito bene. A testa alta. Il Palazzo dello Sport di Roma, lo scorso 31 dicembre, ha vibrato al ritmo della sua musica, in un live organizzato in tempi record dopo la controversa esclusione dell'artista dall'evento al Circo Massimo. Un sold out che ha assunto i contorni di una vera e propria dichiarazione di indipendenza artistica e a cui, stando a quanto apprende l'Adnkronos, segue ora anche una lodevole azione di beneficenza. Pare infatti che il trapper, per spegnere le polemiche e rispondere concretamente alle accuse di misoginia che gli sono state mosse, abbia deciso di devolvere l'del suodi Roma con l'intento di sostenere "progetti educativi per i giovani" e di rendere sempre più accessibile la conoscenza di temi importanti come il contrasto alle dipendenze, la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario e di una cultura della non violenza e di pace e la promozione della donazione del sangue.