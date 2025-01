Palermo la Gdf sequestra circa 370 mila prodotti privi di marchio CE

Leggi su Dayitalianews.com

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, hanno sottoposto a sequestro n. 369.137 accessori di vario genere.Le fiamme gialle del Gruppo di Termini Imerese, infatti, hanno rinvenuto, presso un esercizio commerciale, merce non riportante, in modo conforme alla legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dal Codice del Consumo, poiché deficitarie delle informazioniil luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. In alcuni casi ierano sprovvisti delCE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.I finanzieri hanno, inoltre, rinvenuto eto anche cosmetici (lucida labbra) potenzialmente nocivi per la salute, in quanto mancanti delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente.