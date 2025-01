Lookdavip.tgcom24.it - Occhiali da sole, è sempre la stagione giusta per indossarli

Irrinunciabili d'estate, glidaresistono all'accorciarsi delle giornate e si confermano accessori must have anche in inverno. Non importa quanto il cielo possa essere grigio, basta anche un debole raggio di luce per renderli indispensabili. Sono accessori che hannoesercitato un grande fascino, a maggior ragione sulle vip che li usano non solo per completare il proprio look, ma anche per nascondere lo sguardo e mantenere un'aria di mistero.Non a caso Versace ha recentemente rilasciato le immagini della nuova testimonial Sabrina Carpenter: è lei il volto degli iconici "Biggie", glidaispirati al rapper Notorious B.I.G., famoso per la sua passione per la moda e per il lusso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip TgCom24 (@lookdavip)Il nero dominaFederica Panicucci,Saint LaurentChe il nero vada su tutto, è un modo di dire consolidato ed è valido anche per le montature deglida