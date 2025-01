Mistermovie.it - Mister Movie | David Fincher ed il film di Harry Potter che non abbiamo mai visto: un incubo magico

Il mondodi, tanto amato da milioni di fan, avrebbe potuto essere completamente diverso seavesse preso le redini della regia. Con il suo tocco oscuro e il suo amore per i thriller inquietanti,ha rivelato dettagli su come avrebbe voluto reinterpretare il celebre franchise durante un’intervista con Variety.Unlontano dalla magia tradizionaleclass="wp-block-heading">, famoso per capolavori come Fight Club, Se7en e Zodiac, ha dichiarato di non voler realizzare una “semplice versione pulita di Hollywood” della saga. Al contrario, desiderava trasformare l’universoin qualcosa di più tetro e disturbante, ispirandosi a pellicole come Withnail and I, undegli anni ’80 che esplora il lato più oscuro della vita bohemienne.