Milan il primo 11 di Conceicao è già un indizio per il calciomercato | la scelta per la Supercoppa

Ildi Sergioè pronto al debutto, in occasione della semifinale diitaliana contro la Juventus: una primadi formazione del portoghese orienta il futuro rossonero.Di certo non si può dire che la prima gara di Sergiosulla panchina delsia la più semplice di tutte. Il debutto per il lusitano ex Porto sarà a Riyadh, piuttosto lontano dalle mura di casa di San Siro, contro la Juventus per aggiudicarsi un posto nella finale diitaliana, dove ad attendere una delle due formazioni in gara c’è l’Inter. Dalle ore 20:00 palla al centro del campo, dopo prove di vigilia che hanno cominciato a far comprendere cheintende costituire il subentrato a Paulo Fonseca., il11 diè già unper il: laper la(LaPresse) – tvplay Come se il carico emotivo non fosse sufficiente, Sergiovivrà una sfida nella sfida.