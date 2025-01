Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 6-7 4-3, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: permane l’equilibrio nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Altro errore pere game che si prolunga ai vantaggi.40-30 Il nastro respinge il dritto a.30-30 C’è anche un pesante doppio fallo per.30-15 Bella risposta die poi può chiudere con il dritto.30-0 Altro punto rapido per lo spagnolo.15-0 C’è l’ace da parte di.4-3. Bel rovescio in contropiede dell’azzurro che resta avanti.40-15 Di un soffio lunga la risposta di.30-15 Accorciae si espone all’attacco di.30-0 Pesante il dritto a sventaglio di.15-0 Buona prima di servizio perche poi carica il dritto.3-3. Tiene la battuta lo spagnolo: pieno equilibrio in questoset.40-30 Brutta risposta disu una seconda aggredibile di.30-30 Largo il dritto diin corsa da destra.