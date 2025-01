Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Pulisic: “Ecco come sta la caviglia. Conceicao è forte”

Christian, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)., dunque, le sue dichiarazioni.stai? "Mi sento molto bene, lasta bene. Sono pronto per oggi". Senza Leao il peso offensivo è tutto su di te. "Abbiamo tanti giocatori buoni. Io voglio sempre fare gol e assist ma l'importante è che vinciamo oggi". Cosa ha cambiato Conceiçao? "Abbiamo lavorato insieme solo per 2-3 giorni. È uno, strong".