Ilrestodelcarlino.it - Insulto con la Card del Comune di Bologna: scuse e indagine

, 3 gennaio 2025 – Il codice può sembrare a prima vista astruso, ma a guardarlo meglio si intravede subito l’celato da numeri e caratteri speciali: 27UP1d0c0c091ion3. Ora rileggetelo: sostituendo i numeri con lettere simili, una strada che tanti percorrono per usare password sicure e insieme facili da ricordare, ecco emergere le parole “stupido” e “coglione”. Il codice doveva servire per attivare laCultura (che consente l’accesso gratuito ai musei e ai servizi culturali di) che ilregala ai suoi dipendenti. Ora, la Fondazione Welcome che “promuove e sviluppa il Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione” annuncia di avere aperto unainterna per capire come sia potuto accadere che tale sequela di numeri e lettere sia finita nella missiva che il ilha spedito ai dipendenti annunciando il regalo.