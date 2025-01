Ilrestodelcarlino.it - Incendio sul lungomare a Civitanova, distrutto lo chalet Antonio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Macerata), 3 gennaio 2025 –sulsud, fiamme nello stabilimento balneare, la concessione numero 1, che si trova proprio davanti allo stadio. L'allarme è scattato questa mattina, poco prima delle 6.50, quando alcuni residenti hanno segnalato unche stava interessando lo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Aldo Moro. In pochi minuti i pompieri hanno spento le fiamme, altissime. Il fuoco ha interessato la parte esterna della struttura, che dà sul lato della spiaggia, dove erano accatastati sedie, tavoli in plastica e in legno, e bancali, ma il fumo e il calore hanno raggiunto anche l'interno dello stabilimento balneare. In frantumi alcune vetrate, annerite le pareti. Danni ingenti, ancora da quantificare.