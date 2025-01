Sport.quotidiano.net - Fronti caldi: Iling-Junior verso un ritorno anticipato all’Aston Villa. Ipotesi prestito per El Azzouzi. Karlsson in uscita, Gattuso su Moro. Occasione Biraghi sulla sinistra

Leggi su Sport.quotidiano.net

è in. Al Bologna sono giunti i sondaggi di Parma, Genoa e Como, ma l’entourage lavora a piste estere tra Germania e Olanda (Twente e Ajax in primis). Non c’è fretta: sia perché il Bologna sarà atteso da un tour de force da 7 gare in tre settimane alla ripresa, sia perché per unc’è tempo fino all’ultimo giorno di mercato e a oggi l’obiettivo è piazzare lo svedese a titolo definitivo, dopo l’investimento da 11 milioni più il 40 per centofutura rivendita di un anno e mezzo fa.non è però l’unico giocatore in odor di cessione o che mediti di cambiare aria alla ricerca di più spazio. Elrientrerà a breve, ma è fuori da agosto: il Bologna è pronto a ragionare su proposte dida parte di club che assicurino spazio al centrocampista, perché nelle sue condizioni farà fatica a trovare posto nella seconda parte di stagione all’interno di un Bologna alla rincorsa dell’Europa e che non può sbagliare, con già Ferguson e Cambiaghi da reinserire gradualmente.