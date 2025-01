Dilei.it - Elisabetta Gregoraci in tv anche nel 2025: condurrà un programma in prima serata

Leggi su Dilei.it

Il futuro diè in Rai.nella soubrette di Soverato sarà protagonista sulla tv di Stato. Dopo Questioni di stile in seconda, l’ex moglie di Flavio Briatore tornerà insu Rai2. La conduttrice calabrese sarà di nuovo al timone di Mad in Italy, spin off di Made in Sud, comedy show che EliGreg ha condotto per svariati anni in passato.torna a condurre Mad in Italy su Rai2Nel nuovo annotornerà protagonista dellaRai. La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, reduce dagli ascolti tv non proprio esaltanti di Questioni di stile, sarà di nuovo al timone di Mad in Italy spin-off del più famoso Made in Sud. A farlo sapere è Dagospia, che anticipa che ad affiancarla sarà il duo comico formato da Gigi e Ross e un cast completamente rinnovato.