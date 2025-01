Ilfattoquotidiano.it - Due milioni di dollari all’anno per vivere per sempre e rallentare il processo di invecchiamento: la storia del milionario Bryan Johnson su Netflix

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sta facendo discutere il docu-film di Chris Smith, disponibile su, “Don’t Die: l’uomo che vuoleper”. Fino a che punto ti spingeresti perperildi? È l’interrogativo che ruota attorno alladel, un uomo appunto che ha dedicato la propria vita a sfidare l’a suon di 2di. Il film si interroga anche sulle conseguenze che questo percorso ha su lui stesso e su chi lo circonda.è il fondatore e ex CEO di Kernel, l’azienda che crea dispositivi che monitorano e registrano l’attività cerebrale, e di OS Fund che investe in aziende scientifiche. Chris Smith ha seguito per un anno la rigida vita di: “Una delle mie speranze – ha detto il regista a Variety – è che le persone capiscano dal film che si possono ottenere grandi benefici per la salute attraverso il sonno, la dieta e l’esercizio fisico.