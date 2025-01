Drammatico incidente in provincia di Latina | feriti una mamma ed i figli di 3 e 5 anni Arriva l’eliambulanza

Leggi su Dayitalianews.com

Uno scontro tra tre veicoli su via Nettuno ha provocato il ferimento di una donna e dei suoi duepiccoli.L’e i soccorsiUn gravestradale si è verificato questo pomeriggio su via Nettuno a Cisterna di, all’altezza di via Reynolds. Coinvolti nello scontro un camion Iveco, un suv Toyota e una Citroen C3. A bordo della Citroen si trovavano una donna e i suoi due, di soli 3 e 5, che hanno riportato le conseguenze più gravi.Subito dopo l’impatto, i soccorsi sono intervenuti rapidamente per estrarre idall’auto. I bambini, in condizioni critiche, sono stati trasportati in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, mentre la madre è stata trasferita in ambulanza al Santa Maria Goretti di.La dinamica al vaglio delle autoritàLe cause dell’sono ancora da chiarire.