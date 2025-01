Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: ecco perché non c’è un nuovo episodio questa settimana

Gli appassionati del venerdì targatodovranno pazientare un po’, dato chela serie si prende una pausa.L’dodici diè stato uno dei capitoli più epici della serie. Con la sconfitta di due Tamagami da parte dei Guerrieri Z e l’entrata in scena dei nuovi servitori Majin del Dottor Anisu, i fan hanno assistito per la prima volta alla trasformazione di Vegeta in Super Saiyan 3. Con i Tamagami apparentemente eliminati, il conflitto tra gli eroi e i villain nel Regno dei Demoni sembra ormai inevitabile. Tuttavia, gli spettatori dovranno attendere ancora un po’ per vedere come si svilupperàbattaglia, poichési concede una breve pausa. Fortunatamente, l’attesa sarà breve e c’è un motivo valido per questo stop.In Giappone, la popolazione sta festeggiando l’arrivo delanno, il 2025, segnato come “Anno del Serpente”.