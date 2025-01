Ilgiorno.it - Disabilità e occupazione. Seimila contratti sul territorio

La Provincia e la sua fitta rete di uffici per il lavoro danno risposta ai disabili, attraverso il Piano Lift, il Piano provinciale per l’di persone con. È finanziato, tramite Fondo regionale, dai contributi esonerativi dei datori di lavoro e dalle sanzioni per il mancato rispetto della norma sul collocamento mirato. Nel 2024 erano attivi il programma 2023- 2024 (per 3 milioni e 589 mila euro) e quello per il 2024-2025 (4 milioini e 810 mila euro). Assi portanti del Piano Lift sono la Dote unica lavoro e la Dote impresa: 267 doti uniche attivate a fine novembre 2024, con 1 milione di euro di contributi ai progetti e 319 doti impresa, con 1, 5 milioni di contributi prenotati dalle imprese. A questi si affiancano 700mila euro di contributi fra orientamento e accompagnamento al lavoro per disabili; sostegno alle aziende per la promozione del Disability manager; accompagnamento mirato per persone con autismo e azioni di incontro domanda/offerta e promozione verso i datori di lavoro.