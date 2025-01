Danno erariale per 35 milioni, citati due pubblici agenti della Regione Calabria

Leggi su Ildenaro.it

CATANZARO (ITALPRESS) – La Procura regionaleCorte dei conti per la, a conclusione di un’articolata e complessa attività investigativa svolta dai finanzieri del Comando provincialeGuardia di finanza di Catanzaro, ha contestato unpari a oltre 35di euro. L’iniziativa ha preso in esame l’appalto di un termovalorizzatore e di diversi centri di stoccaggio nell’ambitocreazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti denominato “Nord” aggiudicato nell’anno 2000 dal Commissario straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in. L’opera, che avrebbe dovuto risolvere gli annosi problemi nella gestione e smaltimento dei rifiuti nella parte settentrionale, non è mai stata avviata e a seguito di un contenzioso insorto tra la Gestione Commissariale e la società aggiudicataria dell’appalto, ha determinato unallaper l’importo plurimilionario contestato.