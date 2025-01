Romadailynews.it - Coppia gay picchiata la notte di Capodanno, Stephano e Matteo denunciano.

Leggi su Romadailynews.it

e Sthepano stavano tornando a casa a piedi dopo aver festeggiatoa casa di amici a Malatesta. “Era circa l’una di, camminavamo mano nella mano – racconta Sthepano ancora dolorante dopo il pestaggio subito – quando abbiamo sentito alcuni ragazzi urlare insulti verso di noi. Erano su un balcone al primo piano e gridavano fr*** di m****, ricch**** e altre frasi di questo genere”.Nello stesso palazzo, e dallo stesso balcone laaveva già ricevuto male parole all’andata del loro tragitto, intorno alle nove di sera. “Abbiamo alzato lo sguardo ma non abbiamo reagito, purtroppo siamo abituati a ricevere insulti quando camminiamo per strada anche solo se ci teniamo mano nella mano”. Invece ore dopo il gruppetto non si è limitato alle parole, ma è passato ai fatti.Secondo il racconto della, i ragazzi sono scesi in 10 dall’appartamento e sono piombati in strada, rincorrendo la