Rompipallone.it - Calciomercato, intreccio Inter-Lazio: annuncio per gennaio

potrebbero presto tornare a parlarsi sul: arriva l’già in vista della sessione diLa storia insegna che i rapporti traspesso sono stati decisivi in Serie A, non solo per gli incroci sul campo, ma anche per le dinamiche sul. I due club hanno dato vita a una serie impressionanti di operazioni storiche, che a volte hanno riguardato semplici ex – l’ultimo della serie è Simone Inzaghi -, altre volte affari diretti per i calciatori.Si possono fare i nomi di de Vrij, Acerbi, Vecino e anche Correa. I rapporti sono buoni, ma spesso Claudio Lotito si è confermato una bottega decisamente cara, per cui arrivare alla fumata bianca in tempi brevi si è rivelato particolarmente difficile. La storia è pronta a ripetersi, probabilmente con esiti simili, nelle prossime settimane.