Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Turno di riposo della Bnv Juve. Serve il riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

La BNVPontedera ha chiuso il 2024 con una sconfitta amara cedendo al Bottegoneper 67-63. Al PalaZoli, i pontederesi hanno condotto la partita per gran parte del tempo ma hanno visto sfumare il successo nel finale, difatti Il primo quarto avanti di 20-13 grazie a una difesa solida e un attacco fluido è stato vinto dal Pontedera. Nel secondo quarto, il Bottegone ha trovato il ritmo giusto, mettendo a segno una tripla dall’angolo ma i padroni di casa non si sono lasciati intimorire e hanno reagito con grinta, ribaltando nuovamente la situazione. Nel terzo quarto, laPontedera ha mantenuto il controllopartita ma alcune disattenzioni difensive hanno permesso al Bottegone di restare in scia, rendendo il match sempre più equilibrato. L’ultimo periodo si è trasformato in una vera battaglia punto a punto, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.