Allenatori? Solo ’patentati’

Dopo la nomina di Alteo Bolognini a presidente dell’Aiac regionale, il neo presidente del comitato provinciale spezzino dell’associazioneMaurizio Figoli illustra i programmi futuri. Figoli, eredita da Bolognini un’associazione in salute, protagonista nell’ultimo decennio di iniziative importanti. "Faccio parte di questa associazione da più di un ventennio, prima nella veste di segretario e poi di vice presidente. Sicuramente eredito una carica molto pesante per quello che è stato fatto in tutti questi anni, dovrò mantenere lo stesso standard del passato ma questo non mi spaventa perché siamo sempre stati uniti con Alteo Bolognini, fresco di nomina a presidente dell’Aiac regionale, nel portare avanti ciò che ci sembrava giusto per il bene della nostra associazione". Qual è il bilancio degli ultimi anni? "Il lavoro fatto in questi anni sotto la presidenza dall’amico Alteo è molto positivo.