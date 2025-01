Oasport.it - A che ora Musetti-Munar oggi in tv, ATP Hong Kong 2025: programma e streaming

Prosegue l’ATP 250 dinella prima settimana della stagione, quella che avvia i giocatori alla preparazione per gli Australian Open. La testa di serie numero 2 del tabellone principale è Lorenzoche nei quarti di finale affronta Jaumein una sfida sicuramente alla portata del carrarino per provare ad avanzare ancora.L’esordio per il giocatore toscano contro Gabriel Diallo era tutt’altro che comodo ed è stato superato a pieni voti con una prova davvero convincente, estremamente solida specialmente al servizio. Nessun passaggio a vuoto, una buona aggressività, un buon atteggiamento e un livello di gioco davvero notevole, considerando che siamo ancora agli albori di questa stagione.La chance in tabellone si fa davvero ghiotta per l’attuale numero 17 del mondo, visto che nella parte alta è stato estromesso Andrey Rublev, campione in carica di questo torneo e testa di serie numero 1.