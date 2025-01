Ilrestodelcarlino.it - VACTechPro V15: aspirapolvere senza fili top di gamma con un prezzo da best buy

L’V15, con un’aspirazione potente da 35 kPa e un design 6-in-1, è disponibile su Amazon alscontato di 88,79€, grazie a un’offerta lampo che include il 5% di sconto sul valore di listino. Parliamo di un elettrodomestico che si distingue per la sua versatilità, la sua potenza e la facilità d’utilizzo. Approfitta dell'offerta lampo su AmazonV15 in offerta su Amazon LaV15 offre una capacità di aspirazione di 35.000 Pa, sufficiente per rimuovere polvere, peli di animali, briciole e detriti più grandi con estrema efficacia. È adatta per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti, inclusi parquet, moquette e piastrelle, e gestisce con facilità anche tappeti spessi o superfici difficili. Grazie al motore brushless ad alta efficienza, il dispositivo garantisce prestazioni costanti riducendo il rumore e prolungando la durata del motore.