Lapresse.it - Sparatoria in Montenegro, 12 morti tra cui due bambini: il killer muore dopo tentativo di suicidio

Leggi su Lapresse.it

È salito a 12 il bilancio delle vittime della tragicaavvenuta il giorno di Capodanno in un bar di Cettigne, città montenegrina situata a circa 30 chilometri a nord-ovest di Podgorica. Tra le vittime figurano anche due.Lain un localeLa maggior parte delle persone uccise erano parenti e amici del, Aco Martinovic, identificato come l’autore della strage. Il ministro degli Interni del, Danilo Saranovic, ha confermato che Martinovic è deceduto a causa delle ferite riportate durante undi. L’uomo aveva cercato di togliersi la vita mentre veniva trasportato in ospedale,essere stato isolato dalla polizia. “L’operazione di polizia è stata completata con successo. Martinovic è stato neutralizzato grazie alla rapida azione degli agenti”, ha dichiarato Saranovic in conferenza stampa.