Quifinanza.it - Scioperi a gennaio 2025, il calendario completo

Leggi su Quifinanza.it

Nel mese disono confermati diversi, tanti da andare a caratterizzare un periodo di difficile gestione dei trasporti e non solo. Tra le proteste più importanti spiccano quelle del 10, con uno sciopero dei trasporti su tutto il territorio, e del 25-26, con la mobilitazione del settore ferroviario. Di seguito ildelle principali agitazioni.8-9: sciopero del settore marittimoIl primo sciopero dell’anno è quello regionale che bloccherà i trasporti via mare in Sicilia. Per 24 ore si ferma il personale di:Soc. Siremar – Caronte & Tourist Isole Minori Regione SiciliaPersonale Soc. Rimorchiatori Napoletani presso il porto di Taranto9-10: sciopero dei trasportiTra il 9 e il 10si fermano sia il trasporto ferroviario che il pubblico locale.